«Будут гореть дома»: Сбежавшие в Польшу украинцы угрожают поджогами из-за отмены пособий

Польская полиция задержала 29-летнего гражданина Украины, который в социальных сетях угрожал поджигать жилые дома в знак протеста против отмены финансовой поддержки для безработных украинцев. Как сообщает издание inPoland, мужчина будет депортирован из страны.

Украинец возмущается из-за отмены пособий в Польше. Видео © TikTok / Stepan3336

«Президент (Польши. — Прим. Life.ru) подписал новый указ — льготы «800+» не будет. Теперь посмотрите, что наши люди делают. Правильно, подожгли дом. И вот вам ваши «800+».... Посмотрим, какие вы (поляки) теперь мудрые. Вы просто не знаете, на что украинцы способны. Короче, возвращайте «800+». Если не будет «800+», то будут гореть дома», — произнёс автор ролика за кадром.

Для поддержки семей и повышения рождаемости в Польше действует государственная программа Rodzina 800+. Она предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка младше 18 лет, без учета материального положения семьи.