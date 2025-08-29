«Будут гореть дома»: Сбежавшие в Польшу украинцы угрожают поджогами из-за отмены пособий
inPoland: Украинца задержали в Варшаве за угрозы поджогами из-за отмены пособий
Польская полиция задержала 29-летнего гражданина Украины, который в социальных сетях угрожал поджигать жилые дома в знак протеста против отмены финансовой поддержки для безработных украинцев. Как сообщает издание inPoland, мужчина будет депортирован из страны.
Украинец возмущается из-за отмены пособий в Польше. Видео © TikTok / Stepan3336
«Президент (Польши. — Прим. Life.ru) подписал новый указ — льготы «800+» не будет. Теперь посмотрите, что наши люди делают. Правильно, подожгли дом. И вот вам ваши «800+».... Посмотрим, какие вы (поляки) теперь мудрые. Вы просто не знаете, на что украинцы способны. Короче, возвращайте «800+». Если не будет «800+», то будут гореть дома», — произнёс автор ролика за кадром.
Для поддержки семей и повышения рождаемости в Польше действует государственная программа Rodzina 800+. Она предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка младше 18 лет, без учета материального положения семьи.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий отказался спонсировать неработающих украинцев. По его словам, выплата пособий «800+» должна распространяться только на тех беженцев, которые трудоустроены. Выплата «800+» —это ежемесячное пособие в размере 800 злотых (примерно 17,5 тысячи рублей) на каждого ребёнка.
Обложка © TikTok / Stepan3336