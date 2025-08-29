Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:03

Украинские пограничники придумали два нелепых опровержения массового бегства молодёжи из страны

В Госпогранслужбе Украины отрицают массовый выезд молодёжи за границу

Госпогранслужба Украины. Обложка © ТАСС / Петр Сивков

Госпогранслужба Украины. Обложка © ТАСС / Петр Сивков

Украинские пограничные власти опровергают сообщения о массовом бегстве молодёжи за границу после законодательных изменений, разрешивших выезд гражданам призывного возраста 18-22 лет. Об этом сообщает подконтрольный официальным властям «Центр по борьбе с дезинформацией».

«Информация о «массовом бегстве молодежи из Украины» не соответствует действительности. Изменения в правилах пересечения границы не повлияли на пассажиропоток. Существенное увеличение количества путешественников не зафиксировано», — утверждается в официальном заявлении.

В ведомстве даже придумали объяснение возникновению очередей на границе. Якобы к этому привели сезонный летний наплыв путешественников и выходные дни, когда традиционно наблюдается повышенная пассажирская активность.

TikTok-тренд с Украины: Соцсети заполнили ролики счастливых парней, покидающих страну
TikTok-тренд с Украины: Соцсети заполнили ролики счастливых парней, покидающих страну

Напомним, в связи с недавним снятием запрета на выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, на границе с Польшей образовались внушительные очереди. Молодые украинцы массово покидают страну. Ранее, на протяжении длительного периода, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено пересекать границу.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar