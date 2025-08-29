Украинские пограничники придумали два нелепых опровержения массового бегства молодёжи из страны
Украинские пограничные власти опровергают сообщения о массовом бегстве молодёжи за границу после законодательных изменений, разрешивших выезд гражданам призывного возраста 18-22 лет. Об этом сообщает подконтрольный официальным властям «Центр по борьбе с дезинформацией».
«Информация о «массовом бегстве молодежи из Украины» не соответствует действительности. Изменения в правилах пересечения границы не повлияли на пассажиропоток. Существенное увеличение количества путешественников не зафиксировано», — утверждается в официальном заявлении.
В ведомстве даже придумали объяснение возникновению очередей на границе. Якобы к этому привели сезонный летний наплыв путешественников и выходные дни, когда традиционно наблюдается повышенная пассажирская активность.
Напомним, в связи с недавним снятием запрета на выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, на границе с Польшей образовались внушительные очереди. Молодые украинцы массово покидают страну. Ранее, на протяжении длительного периода, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено пересекать границу.