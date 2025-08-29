Украинские пограничники придумали два нелепых опровержения массового бегства молодёжи из страны

Украинские пограничные власти опровергают сообщения о массовом бегстве молодёжи за границу после законодательных изменений, разрешивших выезд гражданам призывного возраста 18-22 лет. Об этом сообщает подконтрольный официальным властям «Центр по борьбе с дезинформацией».

«Информация о «массовом бегстве молодежи из Украины» не соответствует действительности. Изменения в правилах пересечения границы не повлияли на пассажиропоток. Существенное увеличение количества путешественников не зафиксировано», — утверждается в официальном заявлении.