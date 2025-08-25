Президент Польши отказался спонсировать неработающих украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих граждан Украины.

«Мы остаёмся открыты для помощи украинским беженцам, это не изменится. Но за 3,5 года ситуация сильно изменилась. Закон должен быть скорректирован», — заявил Навроцкий.

По его словам, выплата пособий «800+» должна распространяться только на тех украинцев, которые работают в Польше.

«То же касается и медицины: нельзя, чтобы люди, не делающие отчислений, были в привилегированном положении по сравнению с гражданами Польши», — отметил президент.

Навроцкий подчеркнул, что вместе с ветированием предложил свой вариант законопроекта и призвал парламентариев доработать его.