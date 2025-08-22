Польша депортировала 18-летнюю украинку Ангелину после похода на концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом пишет издание Gazeta Wyborcza. Девушка, приехавшая в страну в феврале 2022 года и обустроившаяся у бабушки в Прушкуве, теперь вынуждена вернуться на Украину.

«Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной приехали в 6 утра. Даже вещи не дали забрать. Забрали и депортировали на Украину. У меня пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону», — рассказала девушка.

В издании объяснили, что этот случай является частью более широкой кампании по выдворению украинцев. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее связал подобные «антипольские действия» и «разжигание антиукраинских настроений» со сценарием Кремля, объявив о депортации 57 граждан Украины, причастных к «беспорядкам и провокациям» на концерте 9 августа.