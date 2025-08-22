Польша начала депортировать украинцев после скандального концерта Макса Коржа
Gazeta Wyborcza: Украинку депортировали из Польши после концерта Макса Коржа
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxkorzhmus
Польша депортировала 18-летнюю украинку Ангелину после похода на концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом пишет издание Gazeta Wyborcza. Девушка, приехавшая в страну в феврале 2022 года и обустроившаяся у бабушки в Прушкуве, теперь вынуждена вернуться на Украину.
«Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной приехали в 6 утра. Даже вещи не дали забрать. Забрали и депортировали на Украину. У меня пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону», — рассказала девушка.
В издании объяснили, что этот случай является частью более широкой кампании по выдворению украинцев. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее связал подобные «антипольские действия» и «разжигание антиукраинских настроений» со сценарием Кремля, объявив о депортации 57 граждан Украины, причастных к «беспорядкам и провокациям» на концерте 9 августа.
Напомним, крупный политический скандал произошёл на концерте Макса Коржа в Варшаве 10 августа. В ходе выступления группа молодых украинцев вдруг начала махать чёрно-красным флагом ОУН-УПА* и показывать нацистские символы. Сам артист, к слову, никак на бандеровский стяг не отреагировал и просто призвал прекратить боевые действия на Украине. Дональд Туск действительно заявил, что инцидент — следствие попытки Москвы поссорить Варшаву и Киев, а ещё пообещал депортировать из страны 57 граждан Украины.
* Запрещённая в России экстремистская организация.