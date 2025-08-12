Встреча Путина и Трампа
Туск обвинил Россию в попытке посеять вражду между Украиной и Польшей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Конфликт на Украине близок к завершению, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также предположил, что в сложившейся ситуации Россия якобы пытается ухудшить отношения между Киевом и Варшавой.

«Развязка близка», — написал Туск в соцсети X.

По его мнению, Россия намеренно разжигает напряжённость, используя «антипольские действия украинцев» и «нагнетание антиукраинских настроений». Туск утверждает, что в этой кампании участвуют «иностранные агенты и местные провокаторы». По всей видимости польский премьер имел в виду недавний скандал с флагом украинских националистов на концерте Макса Коржа в Варшаве.
Напомним, ранее в Польше разразился скандал из-за действий украинцев на концерте Макса Коржа. Группа молодых людей начала размахивать чёрно-красным флагом Украинской повстанческой армии*. Также на мероприятии была показана нацистская символика, популярная в украинских нацбатальонах.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

