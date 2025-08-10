Встреча Путина и Трампа
«Убирайтесь из Польши»: В Варшаве разразился скандал из-за действий украинцев на концерте Коржа

В Польше осудили вывешенный бандеровский флаг на концерте Макса Коржа

Макс Корж. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxkorzhmus

В Польше разразился скандал из-за вывешивания бандеровского флага на выступлении белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. Об этом передаёт Super Express.

Инцидент случился 9 августа. Отмечается, что в какой-то момент во время выступления артиста группа молодых людей начала размахивать чёрно-красным флагом Украинской повстанческой армии*. Также на мероприятии демонстрировалась нацистская символика, популярная в украинских нацбатальонах.

На произошедшее отреагировал депутат польского парламента от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий. Он подал заявление в прокуратуру с просьбой организовать расследование и завести уголовное дело.

«У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом детоубийц, совершивших геноцид, но у вас нет сил защитить свою страну. Убирайтесь из Польши», — написал Матецкий в соцсети X.

Член политической партии «Конфедерация» Александр Ковалиньский заявил, что украинцам, демонстрировавшим флаг УПА*, следует вернуться к себе на родину. Бывший посол Польши в Соединённых Штатах Марек Магеровский, со своей стороны, возмутился тем, что на концерт в Варшаве пришло большое количество украинцев призывного возраста.

В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера
В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера

Недавно скандал произошёл в ходе футбольного матча между украинской командой «Александрия» и сербским клубом «Партизан». Во время игры украинские болельщики начали призывать к насилию над соперником, скандируя скандальную кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»). Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций решил наказать «Александрию» из-за расистского поведения болельщиков.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Виталий Приходько
