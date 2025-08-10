«Убирайтесь из Польши»: В Варшаве разразился скандал из-за действий украинцев на концерте Коржа

В Польше разразился скандал из-за вывешивания бандеровского флага на выступлении белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. Об этом передаёт Super Express.

Инцидент случился 9 августа. Отмечается, что в какой-то момент во время выступления артиста группа молодых людей начала размахивать чёрно-красным флагом Украинской повстанческой армии*. Также на мероприятии демонстрировалась нацистская символика, популярная в украинских нацбатальонах.

На произошедшее отреагировал депутат польского парламента от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий. Он подал заявление в прокуратуру с просьбой организовать расследование и завести уголовное дело.

«У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом детоубийц, совершивших геноцид, но у вас нет сил защитить свою страну. Убирайтесь из Польши», — написал Матецкий в соцсети X.

Член политической партии «Конфедерация» Александр Ковалиньский заявил, что украинцам, демонстрировавшим флаг УПА*, следует вернуться к себе на родину. Бывший посол Польши в Соединённых Штатах Марек Магеровский, со своей стороны, возмутился тем, что на концерт в Варшаве пришло большое количество украинцев призывного возраста.