Запрет на флаг и штраф: УЕФА наказал украинскую футбольную команду за кричалку «Убей серба»

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил наказать украинский ФК «Александрия» из-за расистского поведения болельщиков команды на трибунах, скандировавших «Убей серба». Об этом стало известно из официального сообщения организации.

Дело было на квалификационном матче Лиги конференций против белградского «Партизана», забившего два безответных мяча в ворота украинской команды. Болельщикам не нравилась беспомощность игроков «Александрии», поэтому в ход пошли нацистские кричалки в адрес сербских футболистов. Когда фантазия у них закончилась, украинцы зачем-то приплели и начали оскорблять ещё и московский ЦСКА.

К следующей встрече организаторы запретили футболистам украинской команды выходить на поле с флагом страны. Кстати, в ответном матче сербы раскатали «Александрию» уже со счётом 4:0. Кроме того, футбольный клуб получил штраф в размере €20 тыс. Если в течение следующих двух лет бескультурные болельщики опять начнут устраивать зверинец на трибунах, то какую-то часть из них перестанут пускать на стадион в домашних еврокубковых матчах.