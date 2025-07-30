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Регион
30 июля, 08:49

ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Международный союз конькобежцев (ISU) пожаловался на убытки в 8,5 млн швейцарских франков из-за отстранения российских фигуристов: санкции против спортсменов из РФ и Белоруссии негативно повлияли на бюджет организации.

«Продолжающийся конфликт в Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU: важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — говорится в финансовом отчёте ISU за 2024 год.

Так, за год убытки выросли на 5,9 млн швейцарских франков и составили 8,5 млн. Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия российских спортсменов.

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Напомним, ранее ISU отстранил россиян и белорусов от международных соревнований с 2022 года. В 2025 году Международный союз конькобежцев разрешил только четырём российским фигуристам отобраться на ОИ– 2026. Среди них оказались Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Петр Гуменник и Алина Горбачёва.

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Александра Вишнякова
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