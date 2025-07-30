ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) пожаловался на убытки в 8,5 млн швейцарских франков из-за отстранения российских фигуристов: санкции против спортсменов из РФ и Белоруссии негативно повлияли на бюджет организации.

«Продолжающийся конфликт в Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU: важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — говорится в финансовом отчёте ISU за 2024 год.

Так, за год убытки выросли на 5,9 млн швейцарских франков и составили 8,5 млн. Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия российских спортсменов.