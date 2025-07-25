Фанаты украинского клуба призывали убивать сербов на матче с белградским «Партизаном»

Матч второго раунда квалификации Лиги конференций между украинской «Александрией» и сербским «Партизаном» обернулся скандалом из-за поведения болельщиков. Игра проходила в польском городе Катовице.

Футболисты «Александрии» появились на поле, обернувшись в государственные флаги, и отказались от традиционного рукопожатия с игроками «Партизана». Причиной тому стало участие сербского клуба в товарищеских матчах с российскими командами ЦСКА и «Динамо» в рамках «Братского кубка». Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выразил недовольство участием «Партизана» в товарищеских матчах с российскими клубами, но отказался от дальнейших комментариев.

Однако особенно отличились украинские фанаты. Во время матча они начали призывать к насилию над соперником, скандируя скандальную кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»). «Партизан» ответил на это по-спортивному, отправив два безответных мяча в ворота украинского клуба.

Ответная игра состоится 31 июля в Белграде. Вероятно, гостей ждёт «тёплый» приём, учитывая, что фанаты «Партизана» считаются одними из самых яростных в Европе.