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24 июля, 22:25

Фанаты украинского клуба призывали убивать сербов на матче с белградским «Партизаном»

Фанаты Александрии кричали убей серба на матче с Партизаном в Лиге конференций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / katatonia82

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / katatonia82

Матч второго раунда квалификации Лиги конференций между украинской «Александрией» и сербским «Партизаном» обернулся скандалом из-за поведения болельщиков. Игра проходила в польском городе Катовице.

Футболисты «Александрии» появились на поле, обернувшись в государственные флаги, и отказались от традиционного рукопожатия с игроками «Партизана». Причиной тому стало участие сербского клуба в товарищеских матчах с российскими командами ЦСКА и «Динамо» в рамках «Братского кубка». Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выразил недовольство участием «Партизана» в товарищеских матчах с российскими клубами, но отказался от дальнейших комментариев.

Однако особенно отличились украинские фанаты. Во время матча они начали призывать к насилию над соперником, скандируя скандальную кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»). «Партизан» ответил на это по-спортивному, отправив два безответных мяча в ворота украинского клуба.

Ответная игра состоится 31 июля в Белграде. Вероятно, гостей ждёт «тёплый» приём, учитывая, что фанаты «Партизана» считаются одними из самых яростных в Европе.

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Антон Голыбин
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