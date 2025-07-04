Украинское консульство в Чили потребовало отменить матч со сборной РФ и получило от ворот поворот
Консульство Украины потребовало отмены футбольного матча Чили — Россия
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Украинское консульство в Чили повторно потребовало отмены матча Чили–Россия. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на реакцию Федерации футбола Чили (ФФЧ).
«В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию», — передаёт издание.
ФФЧ пригрозила обратиться в FIFA в случае продолжения давления. Товарищеский матч запланирован на ноябрь 2025 года в Москве.
Ранее Life.ru сообщал, что Российский футбольный союз отказался от предложенного российской сборной участия в турнире в Африке, где будут соревноваться команды ЮАР, Мозамбика и другими командами континента. В РФС объяснили решение уже распланированным графиком товарищеских матчей.