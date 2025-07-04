Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 11:07

Украинское консульство в Чили потребовало отменить матч со сборной РФ и получило от ворот поворот

Консульство Украины потребовало отмены футбольного матча Чили — Россия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Украинское консульство в Чили повторно потребовало отмены матча Чили–Россия. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на реакцию Федерации футбола Чили (ФФЧ).

«В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию», — передаёт издание.

ФФЧ пригрозила обратиться в FIFA в случае продолжения давления. Товарищеский матч запланирован на ноябрь 2025 года в Москве.

РПЛ охватили громкие скандалы перед началом нового сезона: Что об этом известно
РПЛ охватили громкие скандалы перед началом нового сезона: Что об этом известно

Ранее Life.ru сообщал, что Российский футбольный союз отказался от предложенного российской сборной участия в турнире в Африке, где будут соревноваться команды ЮАР, Мозамбика и другими командами континента. В РФС объяснили решение уже распланированным графиком товарищеских матчей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • чили
  • Сборная России по футболу
  • сборнаячили
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar