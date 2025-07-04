Украинское консульство в Чили потребовало отменить матч со сборной РФ и получило от ворот поворот

Украинское консульство в Чили повторно потребовало отмены матча Чили–Россия. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на реакцию Федерации футбола Чили (ФФЧ).

«В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию», — передаёт издание.

ФФЧ пригрозила обратиться в FIFA в случае продолжения давления. Товарищеский матч запланирован на ноябрь 2025 года в Москве.