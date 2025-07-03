РПЛ охватили громкие скандалы перед началом нового сезона: Что об этом известно

За последние несколько лет российский футбол погрузился в пучину кризиса. Национальная сборная и клубы лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, что вынуждает игроков и тренеров сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате. В условиях отсутствия регулярных турниров за границей отечественные спортсмены вынуждены довольствоваться редкими товарищескими матчами с командами не самых футбольных держав.

Однако и в Российской премьер-лиге проблем хватает. Ситуация держится напряжённой последние недели. Развитию футбольного процесса мешают скандалы, возникшие из-за ставок, жеребьёвок и стыковых матчей. А ситуация с московским ФК «Торпедо» лишь усугубила дела в РПЛ. Подробности конфликтов выяснили редакторы «Ленты.ру».

В материале указано, что футболиста «Сочи» Владимира Писарского подозревают в ставках на матч со своим участием. В целом, профессиональным спортсменам делать такое категорически запрещено, за это могут пожизненно дисквалифицировать. Писарский, в свою очередь, написал заявление на руководство букмекерской компании «Бетсити» и попросил проверить действия работников Российского футбольного союза (РФС)

Кроме того, ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. В результате были сформированы четыре группы. Позднее в «Динамо» выразили недовольство проведением процедуры. Столичный клуб выступил с критикой, заявив, что не был приглашён на жеребьёвку. В РФС назвали данные обвинения абсурдом.