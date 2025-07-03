Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 10:39

РПЛ охватили громкие скандалы перед началом нового сезона: Что об этом известно

«Лента.ру»: РПЛ погрязла в скандалах из-за ставок, жеребьёвок и стыковых матчей

Обложка © freepik

Обложка © freepik

За последние несколько лет российский футбол погрузился в пучину кризиса. Национальная сборная и клубы лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, что вынуждает игроков и тренеров сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате. В условиях отсутствия регулярных турниров за границей отечественные спортсмены вынуждены довольствоваться редкими товарищескими матчами с командами не самых футбольных держав.

Однако и в Российской премьер-лиге проблем хватает. Ситуация держится напряжённой последние недели. Развитию футбольного процесса мешают скандалы, возникшие из-за ставок, жеребьёвок и стыковых матчей. А ситуация с московским ФК «Торпедо» лишь усугубила дела в РПЛ. Подробности конфликтов выяснили редакторы «Ленты.ру».

В материале указано, что футболиста «Сочи» Владимира Писарского подозревают в ставках на матч со своим участием. В целом, профессиональным спортсменам делать такое категорически запрещено, за это могут пожизненно дисквалифицировать. Писарский, в свою очередь, написал заявление на руководство букмекерской компании «Бетсити» и попросил проверить действия работников Российского футбольного союза (РФС)

Кроме того, ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. В результате были сформированы четыре группы. Позднее в «Динамо» выразили недовольство проведением процедуры. Столичный клуб выступил с критикой, заявив, что не был приглашён на жеребьёвку. В РФС назвали данные обвинения абсурдом.

«История не про футбол»: Адвокат владельца «Торпедо» прокомментировал его арест
«История не про футбол»: Адвокат владельца «Торпедо» прокомментировал его арест

Напомним, ранее в офисе ФК «Торпедо», а также в домах владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова прошли обыски. В итоге им предъявили обвинение в подкупе судьи на один миллион рублей. При этом адвокат владельца клуба Александр Добровинский увидел в деле «много закулисных интриг».

Борис Эльфанд
  • Новости
  • рпл
  • ФК Торпедо
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Сочи
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar