«Претензии абсурдны»: В РФС прокомментировали скандал с жеребьёвкой Кубка России

Российский футбольный союз назвал обвинения в подтасовке итогов жеребьёвки Кубка России абсурдными. По данным «Матч ТВ», поводом стало заявление «Динамо», которое выразило недовольство проведением процедуры. Столичный клуб выступил с критикой, заявив, что не был приглашён на процедуру, прошедшую в студии «Матч ТВ».

«Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», — сказали в службе коммуникации РФС.

В РФС также подчеркнули, что сама процедура стала самой масштабной в истории турнира — она длилась около двух часов и не транслировалась в прямом эфире по согласованию с вещателем. Итоги и ключевые моменты были показаны в вечернем выпуске новостей.