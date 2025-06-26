Глава РФС сделал оптимистичное заявление о возвращении российского футбола на мировую арену

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил оптимизм относительно возможного возвращения российских команд к международным соревнованиям. По его словам, соответствующее решение ФИФА и УЕФА может быть принято в конце 2025 года.

«Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой международных футбольных организаций. За это время РФС неоднократно предпринимал попытки оспорить данное решение через спортивный арбитраж. При этом генсек РФС Максим Митрофанов тоже настроен достаточно оптимистично и накануне заявил, что ФИФА и УЕФА готовы возвращению клубов из России на мировую арену.