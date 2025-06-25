Генсек РФС Митрофанов: ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов

ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные соревнования в 2026 году. Об этом заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да», — ответил генсек Российского футбольного союза на вопрос о том, могут ли клубы из РФ вернуть на международные соревнования в следующем году.

При этом он не сомневается, что политики ряда европейских стран могут попытаться оказать влияние на ситуацию. Митрофанов напомнил, что в ряде государств за переговоры с Россией грозит чуть ли не уголовная ответственность.