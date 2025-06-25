Генсек РФС Митрофанов: ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов
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ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные соревнования в 2026 году. Об этом заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да», — ответил генсек Российского футбольного союза на вопрос о том, могут ли клубы из РФ вернуть на международные соревнования в следующем году.
При этом он не сомневается, что политики ряда европейских стран могут попытаться оказать влияние на ситуацию. Митрофанов напомнил, что в ряде государств за переговоры с Россией грозит чуть ли не уголовная ответственность.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил сожаление по поводу отстранения российских юношеских сборных от соревнований. Также он отметил, что для спортсменов из РФ «ничего не изменится» до окончания конфликта на Украине.