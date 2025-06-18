ФИФА собирается наказать Израиль по примеру России

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность применения санкций к Израилю в связи с его военными действиями против Ирана. Об этом пишет One.

ФИФА рассматривает возможность предоставления иностранным игрокам, выступающим в израильских клубах, права на временное прекращение действия контрактов без выплаты компенсаций. Аналогичная мера была принята в 2022 году в отношении легионеров, играющих в России, с целью защиты их личной безопасности. При этом, в отличие от российских клубов, израильские команды пока не исключены из международных турниров.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Осенью 2023 года они подтвердили, что ограничения останутся в силе до окончания военных действий.