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Регион
18 июня, 14:28

ФИФА собирается наказать Израиль по примеру России

One: Израиль может столкнуться с санкциями от ФИФА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность применения санкций к Израилю в связи с его военными действиями против Ирана. Об этом пишет One.

ФИФА рассматривает возможность предоставления иностранным игрокам, выступающим в израильских клубах, права на временное прекращение действия контрактов без выплаты компенсаций. Аналогичная мера была принята в 2022 году в отношении легионеров, играющих в России, с целью защиты их личной безопасности. При этом, в отличие от российских клубов, израильские команды пока не исключены из международных турниров.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Осенью 2023 года они подтвердили, что ограничения останутся в силе до окончания военных действий.

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Ранее сообщалось, что французский клуб «Гавр» объявил об уходе российского футболиста Далера Кузяева. Контракт с 32-летним полузащитником истёк, и продлевать его стороны не стали.

Наталья Демьянова
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