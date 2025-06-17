Французский «Гавр» объявил об уходе Кузяева

Французский клуб «Гавр» объявил об уходе российского футболиста Далера Кузяева. Контракт с 32-летним полузащитником истёк, и продлевать его стороны не стали. Об этом сообщили на сайте французского клуба.

«Он отметил свои два сезона в «Гавре» своим большим профессионализмом. Примерный игрок, полузащитник Далер Кузяев, российский интернационал, прибывший летом 2023 года из «Зенита», покидает HAC с 46 матчами и 4 голами на часах, все соревнования вместе взятые», — говорится на сайте.

До переезда в Европу Кузяев был одним из ключевых игроков петербургского «Зенита», с которым пять раз становился чемпионом России. В составе национальной сборной полузащитник сыграл 51 матч и забил три гола.