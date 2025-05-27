Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 07:27

Глава УЕФА Чеферин: Для России ничего не изменится до окончания СВО

Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил сожаление по поводу отстранения российских юношеских сборных от соревнований, а также добавил, что для спортсменов из РФ «ничего не изменится» до окончания конфликта на Украине.

«Прежде всего, это дети. Сейчас они думают, что мы ненавидим их, их нацию. Я не ненавижу ни одну нацию... Но очевидно, что ничего не изменится в отношении российских взрослых команд, пока не закончится конфликт. Печально, что мы настолько ограничены, что не позволяем играть даже детям», — заявил он.
В Кремле высказались о возможном возвращении сборной России в турниры ФИФА
В Кремле высказались о возможном возвращении сборной России в турниры ФИФА

УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях с 2022 года из-за начала СВО. При этом запрет касается даже юношеских команд. При этом Чеферин заявлял и ранее, что российские клубы и сборные не смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, до тех пор, пока конфликт в Украине не будет завершён.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • уефа
  • Александр Чеферин
  • Санкции против России
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar