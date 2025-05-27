Глава УЕФА Чеферин: Для России ничего не изменится до окончания СВО

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил сожаление по поводу отстранения российских юношеских сборных от соревнований, а также добавил, что для спортсменов из РФ «ничего не изменится» до окончания конфликта на Украине.

УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях с 2022 года из-за начала СВО. При этом запрет касается даже юношеских команд. При этом Чеферин заявлял и ранее, что российские клубы и сборные не смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, до тех пор, пока конфликт в Украине не будет завершён.