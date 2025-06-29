Состоялась жеребьёвка Кубка России

Завершилась процедура жеребьёвки группового этапа Пути Российской Премьер-лиги Кубка России кампании 2025/2026, в результате чего сформировались четыре группы. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

В группу А попали «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва). В группе B оказались «Краснодар» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи» (Сочи). В группу С жребий распределил «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород), а в группу D — ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград)