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29 июня, 15:19

Состоялась жеребьёвка Кубка России

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026

Обложка © VK / «ФК Пари Нижний Новгород»

Обложка © VK / «ФК Пари Нижний Новгород»

Завершилась процедура жеребьёвки группового этапа Пути Российской Премьер-лиги Кубка России кампании 2025/2026, в результате чего сформировались четыре группы. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

В группу А попали «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва). В группе B оказались «Краснодар» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сочи» (Сочи). В группу С жребий распределил «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород), а в группу D — ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград)

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Ранее сообщалось, что белорусский тренер Алексей Шпилевский возглавил нижегородский футбольный клуб «Пари НН», о чем сообщила пресс-служба команды. Известно, что контракт с 37-летним специалистом был заключён сроком на три года.

Ольга Сливченко
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