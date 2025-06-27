Приведший «Краснодар» к чемпионству Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ

В борьбе за приз он опередил возглавлявшего ЦСКА Марко Николича и тренирующего «Акрон» Заура Тедеева. Награду Мусаеву вручил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, однако специалист не смог присутствовать на мероприятии, так как его команда в этот момент проводила контрольный матч с махачкалинским «Динамо» на сборах.