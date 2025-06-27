Приведший «Краснодар» к чемпионству Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ
Мурад Мусаев. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»
Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона Российской Премьер-лиги. Церемония вручения наград проходит в Москве.
В борьбе за приз он опередил возглавлявшего ЦСКА Марко Николича и тренирующего «Акрон» Заура Тедеева. Награду Мусаеву вручил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, однако специалист не смог присутствовать на мероприятии, так как его команда в этот момент проводила контрольный матч с махачкалинским «Динамо» на сборах.
Напомним, под руководством 41-летнего Мусаева «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Теперь команда сыграет в Суперкубке России с ЦСКА, игра состоится 12 июля в Казани.