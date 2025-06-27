Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 19:16

Приведший «Краснодар» к чемпионству Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ

Мурад Мусаев. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Мурад Мусаев. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона Российской Премьер-лиги. Церемония вручения наград проходит в Москве.

В борьбе за приз он опередил возглавлявшего ЦСКА Марко Николича и тренирующего «Акрон» Заура Тедеева. Награду Мусаеву вручил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, однако специалист не смог присутствовать на мероприятии, так как его команда в этот момент проводила контрольный матч с махачкалинским «Динамо» на сборах.

Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ
Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ

Напомним, под руководством 41-летнего Мусаева «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Теперь команда сыграет в Суперкубке России с ЦСКА, игра состоится 12 июля в Казани.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Мурад Мусаев
  • ФК Краснодар
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar