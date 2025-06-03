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2 июня, 23:38

Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ

Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл детали подготовки к чемпионскому сезону, отметив, что изначальные задачи клуба были куда скромнее. В интервью Sports.ru он рассказал, что перед стартом чемпионата обсуждал с владельцем клуба Сергеем Галицким возможные цели на сезон.

«Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать? Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас — шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое», — рассказал Мусаев.

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Напомним, 24 мая «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. Этот триумф случился в матче последнего тура с московским «Динамо». Он стал особенно символичным — клуб, основанный в 2008 году, до этого лишь поднимался на вторую строчку, но никогда не становился чемпионом. Победа пришла лишь спустя 17 лет после создания команды.

Артём Гапоненко
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