Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл детали подготовки к чемпионскому сезону, отметив, что изначальные задачи клуба были куда скромнее. В интервью Sports.ru он рассказал, что перед стартом чемпионата обсуждал с владельцем клуба Сергеем Галицким возможные цели на сезон.

«Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать? Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас — шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое», — рассказал Мусаев.