Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ
Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл детали подготовки к чемпионскому сезону, отметив, что изначальные задачи клуба были куда скромнее. В интервью Sports.ru он рассказал, что перед стартом чемпионата обсуждал с владельцем клуба Сергеем Галицким возможные цели на сезон.
«Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать? Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас — шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое», — рассказал Мусаев.
Напомним, 24 мая «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. Этот триумф случился в матче последнего тура с московским «Динамо». Он стал особенно символичным — клуб, основанный в 2008 году, до этого лишь поднимался на вторую строчку, но никогда не становился чемпионом. Победа пришла лишь спустя 17 лет после создания команды.