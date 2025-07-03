Подозреваемый в ставках Писарский заявил в полицию на букмекера и РФС

Российский нападающий футбольного клуба «Сочи» Владимир Писарский, которого подозревают в ставках на матчи со своим участием, обратился в полицию. Он написал заявление на руководство букмекерской компании «Бетсити» и попросил проверить действия работников Российского футбольного союза (РФС), сообщил спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.Детям

Сторона Писарского считает недопустимым возможную незаконную передачу персональных данных между букмекером и РФС. По словам Смирнова, вину человека нужно доказывать в рамках расследования с использованием допустимого правового инструментария, а «не устраивать публичное аутодафе».

«Руководствуясь ст. 141. Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, футболист Владимир Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести процессуальную проверку», — сказано в телеграм-канале Смирнова.

Инцидент касается первого стыкового матча за право остаться в Российской Премьер-лиге (РПЛ), в котором «Сочи» встретился с «Пари Нижний Новгород». Писарский получил красную карточку на 35-й минуте за грубый фол при счёте 1:0 в пользу сочинского клуба. В итоге «Сочи» проиграл матч со счётом 1:2. Писарского заподозрили в ставке на эту игру через посредника, позднее выяснилось, что футболист перевёл деньги другу в долг, который на них сделал ставки на игру с «Пари НН».