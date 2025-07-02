Отстранённая от турниров Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опередила Украину в рейтинге коэффициентов УЕФА, несмотря на отсутствие клубов в международных турнирах. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Российские команды, отстранённые от участия в еврокубках с февраля 2022 года, сохранили 26-ю позицию, тогда как Украина опустилась с 23-го на 28-е место. Ситуация объясняется тем, что УЕФА, приняв решение об отстранении, начисляет России фиксированные 4,333 балла.

Лидеры рейтинга остались неизменными: первую строчку занимает Англия, за ней идут Италия и Испания.