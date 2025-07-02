Отстранённая от турниров Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА
Последний матч «Зенита» в еврокубках состоялся 25 февраля 2022 года. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Россия опередила Украину в рейтинге коэффициентов УЕФА, несмотря на отсутствие клубов в международных турнирах. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Российские команды, отстранённые от участия в еврокубках с февраля 2022 года, сохранили 26-ю позицию, тогда как Украина опустилась с 23-го на 28-е место. Ситуация объясняется тем, что УЕФА, приняв решение об отстранении, начисляет России фиксированные 4,333 балла.
Лидеры рейтинга остались неизменными: первую строчку занимает Англия, за ней идут Италия и Испания.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные соревнования в 2026 году. При этом он уверен, что некоторые европейские политики могут попытаться повлиять на развитие событий. Митрофанов отметил, что в ряде стран контакты с Россией фактически приравнены к преступлению и могут повлечь за собой серьёзные последствия.