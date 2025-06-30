Футболиста «Сочи» Писарского подозревают в ставках на матч со своим участием
Metaratings: Футболиста РПЛ Писарского обвиняют в ставках на собственную игру
Нападающий «Сочи» Владимир Писарский. Обложка © Wikipedia / Анна Нэсси
Нападающий «Сочи» Владимир Писарский попал под подозрение в заключении пари на собственную игру. Об этом сообщает издание Metaratings со ссылкой на источники.
Букмекеры направили сигнал в РФС о возможной ставке игрока через посредника на матч с «Пари НН». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил у клуба материалы по инциденту. Подозрения связаны с переходным матчем против «Пари НН» (1:2), где Писарский на 35-й минуте при счёте 1:0 получил прямую красную карточку за грубый фол.
КДК обсудит этот случай на следующем заседании, которое пройдёт 3 июля. В сезоне-2023/24 Писарский провёл 28 матчей в Первой лиге, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи.
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