Чемпион мира по футболу Поль Погба подписал контракт с «Монако»

Футбольный клуб «Монако» объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Об этом сообщила пресс-служба княжеского клуба.

32-летний футболист присоединится к команде после завершения дисквалификации. Напомним, в феврале 2024 года он был отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил, однако в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания до 18 месяцев, отсчитывающихся с сентября 2023 года. Соглашение с Погба рассчитано до 30 июня 2027 года.

Чемпион мира 2018 года и серебряный призёр Евро-2016, Погба является воспитанником «Монако», но большую часть карьеры провёл в итальянском «Ювентусе» и английском «Манчестер Юнайтед». С туринским клубом он стал четырёхкратным чемпионом Италии, трижды выиграл Суперкубок страны и дважды Кубок Италии, а с «Манчестер Юнайтед» завоевал Лигу Европы в 2017 году.

«Монако» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Франции, обеспечив себе участие в общем этапе Лиги чемпионов следующего сезона. В составе команды с 2018 года успешно выступает российский полузащитник Александр Головин, который провёл за клуб 232 матча (34 гола + 40 передач) и в октябре 2024 года продлил контракт до 2029 года.