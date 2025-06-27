Бекхэм попал в больницу из-за матча за сборную Англии 22-летней давности

Предыдущий инфоповод с Дэвидом Бекхэмом был куда более радостным. Ранее Life.ru сообщал, что легендарному спортсмену присвоили звание рыцаря в честь дня рождения британского короля Карла III. В соответствующем указе говорится, что эта почесть ему оказана за успешную игру на футбольном поле и участие в многочисленных благотворительных миссиях. Теперь его можно именовать сэром, а его супругу Викторию Бекхэм — леди.