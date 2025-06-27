Бекхэм попал в больницу из-за матча за сборную Англии 22-летней давности
Daily Mail: Дэвид Бекхэм госпитализирован из-за старой травмы запястья
Дэвид Бекхэм. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / davidbeckham
Знаменитый британский футболист сэр Дэвид Бекхэм госпитализирован. Причиной стали боли в запястье из-за старой травмы, сообщает Daily Mail.
Издание уточняет, что спортсмену уже провели операцию. Бекхэм повредил руку, играя за сборную Англии, матч состоялся 22 года назад.
Предыдущий инфоповод с Дэвидом Бекхэмом был куда более радостным. Ранее Life.ru сообщал, что легендарному спортсмену присвоили звание рыцаря в честь дня рождения британского короля Карла III. В соответствующем указе говорится, что эта почесть ему оказана за успешную игру на футбольном поле и участие в многочисленных благотворительных миссиях. Теперь его можно именовать сэром, а его супругу Викторию Бекхэм — леди.