Дэвид Бекхэм посвящён в рыцари

Как утверждается в документе, 50-летний Бекхэм заслужил высокий титул благодаря своей успешной игре на футбольном поле, а также участию в многочисленных благотворительных миссиях. После присуждения награды Бекхэм может именоваться сэром, а его супруга Виктория — леди. В своё время футболист успел отметиться игрой в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Он неоднократно выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции. Бекхэм сыграл за британскую сборную 115 матчей и шесть лет был её капитаном. Свою футбольную карьеру он завершил в 2013 году.