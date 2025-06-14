Дэвид Бекхэм посвящён в рыцари
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Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм удостоен титула рыцаря в Британии в честь дня рождения короля Карла III. Имя знаменитого спортсмена упоминается в соответствующем списке получателей госнаград на сайте британского правительства.
Как утверждается в документе, 50-летний Бекхэм заслужил высокий титул благодаря своей успешной игре на футбольном поле, а также участию в многочисленных благотворительных миссиях. После присуждения награды Бекхэм может именоваться сэром, а его супруга Виктория — леди. В своё время футболист успел отметиться игрой в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Он неоднократно выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции. Бекхэм сыграл за британскую сборную 115 матчей и шесть лет был её капитаном. Свою футбольную карьеру он завершил в 2013 году.
Напомним, о том, что Бекхэм получит титул рыцаря стало известно ещё в начале июня. Это высшее признание заслуг спортсмена, которого в 2003 году наградили Орденом Британской империи, писало издание The Sun. Решение короля связано не только с достижениями Бекхэма, футболист также является послом ЮНИСЕФ и Фонда короля, он поддерживает программы, направленные на развитие здравоохранение, защиту экологии и детей.