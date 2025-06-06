Сэр Дэвид: Бекхэм официально станет рыцарем
Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул от короля Великобритании Карла III
Карл III и Дэвид Бекхэм. Обложка © Gettyimages / Paul Grover
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает The Sun.
По данным газеты, имя спортсмена было включено в список награждённых, который монарх огласит в честь своего дня рождения. Таким образом звезда футбола получит право именоваться «сэр Дэвид», а его супруга певица Виктория Бекхэм удостоится титула «дама».
Рыцарский титул — высшее признание заслуг спортсмена, которого в 2003 году наградили Орденом Британской империи. Решение короля связано не только с достижениями Бекхэма, футболист также является послом ЮНИСЕФ и Фонда короля, он поддерживает программы, направленные на развитие здравоохранение, защиту экологии и детей.
Бекхэм завершил карьеру в июле 2013 года. Он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Пари Сен-Жермен», а также «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2011-м Дэвид был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
В прошлый раз посвящённым в рыцари оказался режиссёр Кристофер Нолан. Его жена Эмма Томас получила титул дамы за значительный вклад в киноиндустрию. Для Нолана было большой честью то, что Карл III посмотрел его картину «Оппенгеймер» и назвал её отличной.