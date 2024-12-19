Король Англии Карл III посвятил режиссёра Кристофера Нолана в рыцари
Король Англии Карл III посвятил режиссёра Кристофера Нолана в рыцари. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ The Royal Family
Король Англии Карл III наградил режиссёра Кристофера Нолана рыцарским титулом, а его супругу Эмму Томас удостоил титула дамы за значительный вклад в киноиндустрию. Об этом сообщает Times Now.
Супругу режиссёра Эмму Томас удостоили титула дамы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ The Royal Family
Сам режиссёр заявил, что ему было «по-настоящему чудесно» встретиться с королём. Для супругов совместное награждение стало особенно важным событием.
Больше всего Кристофера Нолана порадовало то, что король знает о его фильмах. Например, Карл II посмотрел «Оппенгеймера» и назвал картину отличной. Про другие киноработы монарх не упоминал.
Ранее стало известно, что в новом и пока ещё секретном фильме Кристофера Нолана снимется актриса Шарлиз Терон. Также в состав актёров войдут Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон и Лупита Нионго. Кинокартина появится на экранах 17 июля 2026 года. Пока что его сюжет и название держатся в секрете.