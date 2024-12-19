Король Англии Карл III посвятил режиссёра Кристофера Нолана в рыцари

Король Англии Карл III наградил режиссёра Кристофера Нолана рыцарским титулом, а его супругу Эмму Томас удостоил титула дамы за значительный вклад в киноиндустрию. Об этом сообщает Times Now.

Супругу режиссёра Эмму Томас удостоили титула дамы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ The Royal Family

Сам режиссёр заявил, что ему было «по-настоящему чудесно» встретиться с королём. Для супругов совместное награждение стало особенно важным событием.

Больше всего Кристофера Нолана порадовало то, что король знает о его фильмах. Например, Карл II посмотрел «Оппенгеймера» и назвал картину отличной. Про другие киноработы монарх не упоминал.