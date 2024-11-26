Шарлиз Терон присоединится к новому секретному фильму Кристофера Нолана

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон, известная по фильмам «Монстр» и «Безумный Макс: Дорога ярости», снимется в новой картине режиссёера Кристофера Нолана. Об этом сообщает издание Deadline.

Терон присоединится к звёздному актёрскому составу, в который войдут Мэтт Деймон («Идентификация Борна»), Том Холланд («Невозможное»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Зендея («Эйфория»), Роберт Паттинсон («Сумерки») и Лупита Нионго («12 лет рабства»). Фильм выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Его сюжет и название держатся в секрете. Съёмки проекта стартуют в начале 2025 года.

Подробности о сюжете долгожданного фильма остаются в тайне. Источники сообщают Variety, что информация в интернете и описания фильма, которые были опубликованы на сегодняшний день, неверны.

Шарлиз Терон — актриса и продюсер. Родилась 7 августа 1975 года в Бенони, Южная Африка. Первоначально Терон начинала как модель и балерина, однако из-за травмы ноги ей пришлось оставить балет и переехать в Лос-Анджелес, чтобы заняться актёрской карьерой. Её заметили после ролей в фильмах «Адвокат дьявола» (1997) и «Правила виноделов» (1999).

Терон получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Монстр» (2003), где она сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос. Для этой роли она кардинально изменила свою внешность и набрала вес. Среди других известных работ: «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), где она сыграла императрицу Фуриозу; «Северная страна» (2005); «Эон Флакс» (2005); «Сладкий ноябрь» (2001); «Прометей» (2012).

Шарлиз активно занимается продюсированием и благотворительностью, а также продвигает социальные проекты, в том числе борьбу с ВИЧ/СПИДом в родной Африке. Терон славится своим профессионализмом и мастерством перевоплощения. Чаще всего её выбирают на сильные, волевые роли с глубокой драматической основой.