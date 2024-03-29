Оскароносного режиссёра Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Британский режиссёр и обладатель премии "Оскар" Кристофер Нолан будет удостоен звания рыцаря, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на правительственные документы. Его жена Эмма Томас получит титул леди.

Напомним, драма Нолана "Оппенгеймер" была удостоена награды Киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Сам Нолан также завоевал статуэтку за режиссуру картины.