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28 марта, 22:23

Оскароносного режиссёра Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Sky News: Режиссёра Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Режиссёр Кристофер Нолан. Обложка © Wikipedia / HellaCinema

Режиссёр Кристофер Нолан. Обложка © Wikipedia / HellaCinema

Британский режиссёр и обладатель премии "Оскар" Кристофер Нолан будет удостоен звания рыцаря, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на правительственные документы. Его жена Эмма Томас получит титул леди.

"Оскароносный режиссёр Кристофер Нолан получит титул рыцаря", — уточняет телеканал.

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана удостоили семи премий BAFTA
"Оппенгеймер" Кристофера Нолана удостоили семи премий BAFTA

Напомним, драма Нолана "Оппенгеймер" была удостоена награды Киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Сам Нолан также завоевал статуэтку за режиссуру картины.

Анатолий Симоненко
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