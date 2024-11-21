Роберт Паттинсон примет участие в новом проекте Кристофера Нолана

Deadline сообщает, что Роберт Паттинсон, известный по ролям в фильмах «Сумерки», «Довод» и «Бэтмен», присоединится к звёздному составу новой картины режиссера Кристофера Нолана.

Премьера фильма, название которого пока держится в секрете, запланирована на 17 июля 2026 года. Эта дата традиционно совпадает с выходом других успешных проектов Нолана, таких как «Оппенгеймер», завоевавших признание критиков и зрителей.

В новом проекте Паттинсон будет в компании таких именитых актеров, как Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Лупита Нионго.

Это не первая совместная работа Паттинсона и Нолана: ранее они сотрудничали в научно-фантастическом триллере «Довод». Для Зендеи и Тома Холланда это будет дебютный проект с оскароносным режиссером.

Съемки фильма запланированы на первую половину 2025 года, однако подробности сюжета и роли актеров пока тщательно скрываются. Поклонники Нолана уже строят догадки о жанре и тематике картины.

Universal Pictures, выступающая дистрибьютором фильма, не комментирует выбор Паттинсона и других актеров. Известно, что Нолан выступает не только режиссером, но и сценаристом и продюсером проекта. Вторым продюсером станет его жена Эмма Томас, которую сам Нолан считает «лучшим продюсером Голливуда».

Пока фанаты ожидают новых подробностей о проекте, Роберт Паттинсон продолжает работу над другими фильмами. Он также вернется к роли Бэтмена в сиквеле Мэтта Ривза, съемки которого начнутся в 2025 году. Кроме того, Паттинсон и Зендея могут сыграть вместе в романтическом фильме «Драма», детали которого тоже пока остаются в тайне.