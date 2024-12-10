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10 декабря, 10:29

Названы самые кассовые режиссёры 2024 года в России

Клим Шипенко и Алексей Нужный стали самыми кассовыми режиссёрами в 2024 году

Самым кассовым стал Клим Шипенко. Обложка © freepik.com / freepik

Самым кассовым стал Клим Шипенко. Обложка © freepik.com / freepik

В 2024 году российские режиссёры продолжают удивлять зрителей яркими и успешными проектами, а статистика сборов показывает впечатляющие результаты. В список десяти самых кассовых режиссёров года вошли Клим Шипенко, Алексей Нужный, Михаил Локшин, Юрий Хмельницкий и Аскар Узабаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование профильного портала «Кино-Театр.ру».

В частности, Клим Шипенко, который порадовал зрителей продолжением популярной картины «Холоп 2», стал лидером с суммарными сборами в 3,8 млрд рублей. Алексею Нужному, режиссёру мюзикла «Бременские музыканты», также удалось добиться большого успеха — его фильм собрал более 3 млрд рублей. Экранная версия знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в исполнении Михаила Локшина принесла 2,3 млрд рублей, что также позволило попасть в топ. Кроме того, Юрий Хмельницкий, автор картины «Лёд 3», заработал в прокате 1,8 млрд рублей, а Аскар Узабаев с двумя успешными проектами — «Тёща» и «Руки Вверх!» — 1,6 млрд рублей.

В рейтинг также попали и другие режиссёры, такие как Александр Андрющенко (фильм «Сто лет тому вперёд» —1,5 млрд рублей), Александр Войтинский (мюзикл «Огниво» — 1,2 млрд рублей), Илья Учитель (сказка «Летучий корабль» — 1,1 млрд рублей), а также Константин Феоктистов и Сарик Андреасян с их проектами, которые также показали хорошие результаты.

Общее количество кассовых сборов с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года составило около 27 млрд рублей, что является показателем стабильного роста интереса к отечественному кино. Отметим, что за год в прокат вышло более 220 российских фильмов. Это свидетельствует о высоком уровне продуктивности и разнообразия в отечественном кинематографе. Особенно ярким было 17 октября 2024 года, когда на экраны вышло сразу 8 российских картин.

Интересно, что в этот год активными были не только режиссёры, но и актёры. Наибольшее количество ролей исполнили Алексей Розин, который снялся в девяти фильмах, Ян Цапник, принявший участие в семи картинах, а также Никита Кологривый и Роман Курцын, чьи имена также регулярно появлялись в титрах. Это ещё раз подтверждает высокий интерес к российским актёрам и их востребованность на киноэкранах.

Интересный факт: фильм «Огненный лис», собравший около 97 миллионов рублей, стал самым кассовым российским фильмом о природе. Этот успех в сочетании с развитием других жанров и направлений подтверждает, что российское кино продолжает привлекать внимание зрителей.

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Напомним, недавно начались съёмки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. Премьера фильма состоится весной 2025 года.

Валентина Раппопорт
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