«ПСЖ» хочет продать Сафонова ради покупки украинца

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть клуб из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает издание Goal со ссылкой на информированный источник.

По данным портала, руководство парижан готово продать Сафонова, чтобы завершить переход Забарного из «Борнмута», поскольку украинский футболист отказался выступать в одной команде с россиянином.

Как уточняет Goal, ПСЖ уже исключил 26-летнего голкипера из своих планов и ведёт переговоры о его переходе с «Галатасараем» и «Борнмутом». По последним данным, стороны близки к соглашению по Забарному, а сумма трансфера оценивается в 55–60 млн евро.

На замену россиянину «ПСЖ» планирует подписать 18-летнего вратаря Ренато Марина, чей контракт с «Ромой» истекает в конце июня. При этом основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма, несмотря на переговоры о продлении соглашения, рискует потерять конкурента уже этим летом.