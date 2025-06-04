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4 июня, 16:06

«Я очки только снял»: Сафонов раскрыл детали встречи с Макроном

Сафонов: Встреча с Макроном в Елисейском дворце была важной для ПСЖ

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, состоявшейся после триумфа парижского клуба в финале Лиги чемпионов. Вратарь отметил особую значимость этого приёма.фран

«Макрон лично ничего не сказал. Встреча была важной как для него, так и для клуба. Но всё прошло нормально», — сказал Сафонов на пресс-конференции, отметив, что перед приёмом президента снял очки.

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Ранее Life.ru сообщал, что французский клуб ПСЖ одержал убедительную победу над итальянским «Интером» в решающем матче Лиги чемпионов, завоевав свой первый титул в этом турнире. Матч закончился со счётом 5:0. На торжественном приёме в Елисейском дворце Макрон поздравил спортсменов. В ходе мероприятия французский лидер пожал руку каждому игроку, включая Сафонова.

Александра Мышляева
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