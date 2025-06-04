«Я очки только снял»: Сафонов раскрыл детали встречи с Макроном

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, состоявшейся после триумфа парижского клуба в финале Лиги чемпионов. Вратарь отметил особую значимость этого приёма.фран

«Макрон лично ничего не сказал. Встреча была важной как для него, так и для клуба. Но всё прошло нормально», — сказал Сафонов на пресс-конференции, отметив, что перед приёмом президента снял очки.