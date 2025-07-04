«Спас Вучича»: В Китае восхитились действиями Лаврова в отношении поставлявшей оружие Киеву Сербии
360kuai: Лавров уберёг Вучича от беды, поддержав Сербию в трудное для неё время
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку Сербии в особенно трудные для неё времена. Российский министр выручил в беде сербского президента Александра Вучича, несмотря на то, что на отношения Москвы и Белграда легла тень из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает китайское издание 360kuai.
Китайские журналисты отметили, что на фоне слухов о разладе между Россией и Сербией заявление Лаврова пришлось как нельзя кстати. Выступление российского министра дало ощутимый результат.
«С одной стороны, это прямое предупреждение западным странам, что Россия следит за ними, и им не следует пытаться делать какие-либо трюки. С другой, эта поддержка придала уверенности Вучичу и его сторонникам», — пояснили в Китае.
Россия окажет помощь, чтобы Сербия смогла ударить по «чёрным рукам» западных спецслужб, которые вмешиваются во внутренние дела других государств. Александр Вучич позже поблагодарил Лаврова за его поддержку. В КНР считают, что Белград наконец осознает, кто на самом деле желает ему добра.
«Сербия теперь знает, кто её настоящий друг», — заключили журналисты.
Напомним, что в Сербии 36 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить своё несогласие с курсом действующих властей. Они требуют проведения досрочных выборов в парламент. За несколько дней до этого СВР обвинила Белград в поставках оружия Украине и жажде наживы. Вучич поспешил оправдаться, указав, что его стране некому, кроме ЕС, продавать оружие. Своё слово сказал и Сергей Лавров, заподозривший Запад в намерении устроить очередную цветную революцию. При этом сербский премьер обещает, что его страна не будет поставлять вооружение Киеву.