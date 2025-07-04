Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку Сербии в особенно трудные для неё времена. Российский министр выручил в беде сербского президента Александра Вучича, несмотря на то, что на отношения Москвы и Белграда легла тень из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает китайское издание 360kuai.

Китайские журналисты отметили, что на фоне слухов о разладе между Россией и Сербией заявление Лаврова пришлось как нельзя кстати. Выступление российского министра дало ощутимый результат.

«С одной стороны, это прямое предупреждение западным странам, что Россия следит за ними, и им не следует пытаться делать какие-либо трюки. С другой, эта поддержка придала уверенности Вучичу и его сторонникам», — пояснили в Китае.

Россия окажет помощь, чтобы Сербия смогла ударить по «чёрным рукам» западных спецслужб, которые вмешиваются во внутренние дела других государств. Александр Вучич позже поблагодарил Лаврова за его поддержку. В КНР считают, что Белград наконец осознает, кто на самом деле желает ему добра.