«Вучичу конец»: Дугин поставил под сомнение легитимность президента Сербии
Дугин: Все сербы хотят, чтобы Вучич перестал быть президентом
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Легитимность сербского президента Александра Вучича исчезла, заявил философ Александр Дугин. В эфире авторской программы на радио Sputnik он подчеркнул, что протесты выражают позицию всего общества Сербии.
«Все сербы хотят, чтобы Вучича больше не было. Сегодня фактически за ним находится государство и нулевая поддержка населения. Единственно, те люди, которые опасаются очередной цветной революции, они не принимают участия в протестах, они не выходят на площадь, они не кричат. Но Вучичу конец, его легитимность исчезла», — сказал эксперт.
По мнению Дугина, участники акций в Белграде требуют не компромиссов, а полного ухода президента. Философ назвал протесты отражением настроений сербского общества, которое отвергает любые договорённости с действующей властью.
Напомним, вечером 28 июня в столице Сербии прошли столкновения демонстрантов с полицией, которые выдвинули Вучичу ультиматум о назначении досрочных парламентских выборов. По данным МВД, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Президент Сербии, в свою очередь, отказался выполнять требования и заявил о победе государства над протестами, пообещав жёсткие меры к задержанным.