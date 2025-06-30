«Вучичу конец»: Дугин поставил под сомнение легитимность президента Сербии

«Все сербы хотят, чтобы Вучича больше не было. Сегодня фактически за ним находится государство и нулевая поддержка населения. Единственно, те люди, которые опасаются очередной цветной революции, они не принимают участия в протестах, они не выходят на площадь, они не кричат. Но Вучичу конец, его легитимность исчезла», — сказал эксперт.