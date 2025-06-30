«Главная цель — хаос»: Политолог раскрыл, к чему приведут протесты в Сербии

Массовые протесты в Сербии не приведут к реальным политическим изменениям, несмотря на требования митингующих о досрочных парламентских выборах. Об этом 360.ru заявил российский политолог Ахмат Хасанов.

Эксперт подчеркнул, что даже масштабность акций вряд ли достигнет цели протестующих, хотя власти могут инициировать новые выборы исключительно для снижения напряжённости — подобное решение уже предлагалось весной, но не удовлетворило демонстрантов. По мнению Хасанова, такая реакция участников акций свидетельствует об их деструктивных намерениях: вместо улучшения жизни граждан они стремятся к хаосу и разрушению государственных устоев.