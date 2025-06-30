«Главная цель — хаос»: Политолог раскрыл, к чему приведут протесты в Сербии
Политолог Хасанов: Протесты в Сербии не приведут к политическим изменениям
Молодые люди в Сербии. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC
Массовые протесты в Сербии не приведут к реальным политическим изменениям, несмотря на требования митингующих о досрочных парламентских выборах. Об этом 360.ru заявил российский политолог Ахмат Хасанов.
Эксперт подчеркнул, что даже масштабность акций вряд ли достигнет цели протестующих, хотя власти могут инициировать новые выборы исключительно для снижения напряжённости — подобное решение уже предлагалось весной, но не удовлетворило демонстрантов. По мнению Хасанова, такая реакция участников акций свидетельствует об их деструктивных намерениях: вместо улучшения жизни граждан они стремятся к хаосу и разрушению государственных устоев.
«Цель протестующих — не просто улучшить жизнь в стране, их цель — просто привести государство к хаосу», — заключил собеседник издания.
Напомним, в Сербии проходят митинги, в котором участвуют 36 тысяч человек. Протестующие начали перекрывать улицы, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники беспорядков в Белграде не будут помилованы, их ждёт наказание.