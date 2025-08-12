Максу Коржу могут запретить въезд в РФ из-за скандала с бандеровским флагом в Польше

Участники правозащитного объединения «Сорок сороков» выразили обеспокоенность по поводу поведения белорусского артиста Макса Коржа, вызвавшего общественный резонанс на концерте в Варшаве. Артист, находясь на сцене, высказался за «прекращение военных действий» и не отреагировал на появление в зале флага ОУН-УПА*.

В связи с этим, упомянутая организация направила обращение в ГУВМ МВД РФ с ходатайством о введении бессрочного запрета на въезд Коржа на территорию Российской Федерации. Представители движения подчеркнули, что после начала специальной военной операции (СВО) исполнитель выступил с её критикой, а спустя год не изменил своей позиции.

«На выступлении Максима Анатольевича Коржа (более известного как Макс Корж) на Национальном стадионе в городе Варшаве (Польша) неизвестные развернули чёрно-красный флаг «Украинской повстанческой армии*». М. А. Корж никак не отреагировал на это, что может свидетельствовать о молчаливой поддержке этой экстремистской и террористической организации. Просим запретить Максиму Коржу въезд в Российскую Федерацию на неопределённый срок», – указано в тексте обращения, которое публикует «Абзац».

Напомним, ранее в Польше разразился скандал из-за действий украинцев на концерте Макса Коржа. Группа молодых людей начала размахивать чёрно-красным флагом Украинской повстанческой армии*. Также на мероприятии была показана нацистская символика, популярная в украинских нацбатальонах.