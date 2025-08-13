Власти Польши не в силах прийти к единой точке зрения насчёт инцидента с украинскими болельщиками, размахивавшими бандеровскими флагами на концерте певца Макса Коржа в Варшаве. На это указал военный корреспондент Александр Коц, сделав вывод, что польское общество страдает от «тяжёлой формы исторической шизофрении», и указав на сходство с поведением антироссийски настроенных украинцев.

Он напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий официально назвал бандеровцев «убийцами и извращенцами», ответственными за гибель 120 тысяч поляков. При этом польский премьер Дональд Туск списал инцидент на «провокацию Кремля».

«По словам [Навроцкого], бандеровцы были «убийцами и извращенцами, ответственными за смерть около 120 тысяч человек, в том числе наших соотечественников. <...> Премьер Польши Дональд Туск накануне обвинил в событиях на концерте Коржа лично Владимира Путина и российские спецслужбы. <...> Если это провокация Кремля, то при чём здесь украинские учебники истории?» — написал журналист.

Коц отметил, что польская общественность совмещает, казалось бы, полностью противоречащие друг другу точки зрения: часто припоминают Украине о трагической Волынской резне, но моментально забывают о ней, как только нужно вместе с Незалежной бороться с русскими. Самым абсурдным в этой ситуации Коц находит украинцев: беженцы, которых приютили в Польше, выставляют напоказ символику тех, кто уничтожал мирных поляков, и всё это происходит на концерте исполнителя из Белоруссии, поющего на русском языке.

«Логикой этого не объяснить. Тут уже клиника и требуется психиатр», — заключил военный корреспондент.