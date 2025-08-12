Польша депортирует десятки украинцев после концерта Макса Коржа

57 украинцев и 6 белорусов депортируют из Польши из-за массовых беспорядков, произошедших на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Украинцы проявили себя во всей красе на концерте Коржа. Видео © Telegram / SHOT

«Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек были возбуждены процессы о высылке из страны — и они должны будут покинуть страну, добровольно или принудительно, если не уедут добровольно», — сказал он.

Соответствующие процессы уже возбуждены, а решение о высылке вступит в силу в ближайшее время. Туск подчеркнул, что власти намерены жёстко реагировать на любые попытки нарушить общественный порядок, особенно в условиях присутствия большого числа иностранных граждан. Беспорядки начались после окончания концерта и сопровождались столкновениями с полицией. Правоохранители задержали несколько десятков участников, которых позже доставили в отделения для установления личности.

Ранее правозащитное объединение «Сорок сороков» выразило обеспокоенность поведением Макса Коржа на концерте в Варшаве. Артист призвал к «прекращению военных действий» и проигнорировал флаг ОУН-УПА*, что вызвало резонанс. В ответ организация направила в МВД РФ ходатайство о бессрочном запрете на въезд Коржа в Россию. После начала СВО исполнитель неоднократно критиковал операцию и не изменил позицию.