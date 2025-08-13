Президент Польши призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА*

Новый президент Польши Кароль Навроцкий высказался в интервью телеканалу Polsat по поводу недавнего скандала, связанного с появлением чёрно-красного бандеровского флага ОУН-УПА* на концерте Макса Коржа в Варшаве. Глава государства призвал нижнюю палату парламента принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия.

«В польских общественных местах они (бандеровские символы, — Прим. Lfe.ru) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей», — сказал президент.

Польской стороне известно, что на Украине даже в государственной системе образования бандеровская символика не трактуется в соответствии с историческими фактами. Навроцкий подчеркнул, что киевские националисты были убийцами и извращенцами, ответственными за гибель около 120 000 человек, включая поляков.

Независимо от причин демонстрации бандеровского флага власти Польши должны принять решительные меры и утвердить законопроект, находящийся на рассмотрении в парламенте, чтобы ввести уголовную ответственность за подобные действия и предотвратить их повторение в будущем, добавил президент.