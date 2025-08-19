Таможенно-пограничная служба США показала фото депортированных украинцев

Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместила фотографии украинцев, которых депортировали из страны. На снимках видно группу людей в военной форме, которые сопровождают мужчин и женщин возле украинской границы.

Депортация украинских беженцев из США. Обложка © U.S. Immigration and Customs Enforcement/X

«Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов», — сообщается в официальном аккаунте службы в соцсети X.