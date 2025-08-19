Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 19:11

Таможенно-пограничная служба США показала фото депортированных украинцев

Депортация украинских беженцев из США. Обложка © U.S. Immigration and Customs Enforcement/X

Депортация украинских беженцев из США. Обложка © U.S. Immigration and Customs Enforcement/X

Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместила фотографии украинцев, которых депортировали из страны. На снимках видно группу людей в военной форме, которые сопровождают мужчин и женщин возле украинской границы.

Депортация украинских беженцев из США. Обложка © U.S. Immigration and Customs Enforcement/X

Депортация украинских беженцев из США. Обложка © U.S. Immigration and Customs Enforcement/X

«Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов», — сообщается в официальном аккаунте службы в соцсети X.

Власти Финляндии собираются лишить украинских беженцев всех выплат ради экономии
Власти Финляндии собираются лишить украинских беженцев всех выплат ради экономии

15 августа появилась информация, что Штаты намерены депортировать десятки тысяч украинских беженцев после окончания их временного гуманитарного статуса. Речь шла о 120 тысячах граждан, которые прибывали в Америку после 16 августа 2023 года по программе предыдущего президента Джо Байдена.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • беженцы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar