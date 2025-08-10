Власти Финляндии собираются лишить украинских беженцев всех выплат ради экономии

Заместитель премьер-министра и глава Минфина Финляндии Риикка Пурра выдвинула инициативу отказаться от прямых выплат беженцам из государственного бюджета. В проекте бюджета на 2026 год заложено прекращение интеграционной компенсации, которая сейчас предоставляется муниципалитетам и социальным службам за принятие просителей убежища, включая украинских беженцев. Об этом сообщает финский портал Yle.

Хотя ответственность за интеграцию мигрантов останется на плечах местных властей, финансирование на эти цели придётся искать в иных источниках. Такая мера, по расчётам, позволит сэкономить стране порядка 317 миллионов евро за два года.

Для реализации этой инициативы потребуется одобрение парламента, который намерен обсудить бюджетный план осенью. В настоящее время правительство продолжает работу над проектом.

Отметим, что значительную часть беженцев в Финляндии составляют около 45 тысяч украинцев, прибывших после начала специальной военной операции. Новая политика может существенно повлиять на поддержку этой категории мигрантов.