Украинцы взвыли от рабства на клубничных фермах в Финляндии
Yle: Украинцы жалуются на рабский труд на клубничных фермах в Финляндии
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Украинцы жалуются на несправедливое отношение к ним на клубничных фермах в Финляндии. Один из работников рассказал Yle, что в шоке от факта существования «рабского труда в развитой стране».
Украинцы, которые приезжают на сбор ягод, живут по четверо в одной комнате и работают по 15 часов в день. Также им приходится соблюдать срогие правила поведения, даже в общении в хозяевами ферм. При этом многие молчат и не выражают недовольства, так как боятся потерять заработок.
Владелец одной из клубничных ферм в беседе со СМИ отверг все обвинения. Он признал, что работа в поле очень тяжёлая и подходит не всем. А недопонимания с украинскими рабочими он списал на языковой барьер.
А украинцы, проживающие в Польше, всё чаще сталкиваются с недоверием и враждебностью. Многие стали опасаться открыто говорить на родном языке в общественных местах, чтобы не привлекать лишнего внимания. А недавно стало известно, что британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, объясняя решение тем, что на Украине ещё есть регионы, где можно безопасно находиться.