Украинцы взвыли от рабства на клубничных фермах в Финляндии

Украинцы жалуются на несправедливое отношение к ним на клубничных фермах в Финляндии. Один из работников рассказал Yle, что в шоке от факта существования «рабского труда в развитой стране».

Украинцы, которые приезжают на сбор ягод, живут по четверо в одной комнате и работают по 15 часов в день. Также им приходится соблюдать срогие правила поведения, даже в общении в хозяевами ферм. При этом многие молчат и не выражают недовольства, так как боятся потерять заработок.