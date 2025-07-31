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Регион
31 июля, 08:59

Украинцы взвыли от рабства на клубничных фермах в Финляндии

Yle: Украинцы жалуются на рабский труд на клубничных фермах в Финляндии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинцы жалуются на несправедливое отношение к ним на клубничных фермах в Финляндии. Один из работников рассказал Yle, что в шоке от факта существования «рабского труда в развитой стране».

Украинцы, которые приезжают на сбор ягод, живут по четверо в одной комнате и работают по 15 часов в день. Также им приходится соблюдать срогие правила поведения, даже в общении в хозяевами ферм. При этом многие молчат и не выражают недовольства, так как боятся потерять заработок.

Владелец одной из клубничных ферм в беседе со СМИ отверг все обвинения. Он признал, что работа в поле очень тяжёлая и подходит не всем. А недопонимания с украинскими рабочими он списал на языковой барьер.

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А украинцы, проживающие в Польше, всё чаще сталкиваются с недоверием и враждебностью. Многие стали опасаться открыто говорить на родном языке в общественных местах, чтобы не привлекать лишнего внимания. А недавно стало известно, что британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, объясняя решение тем, что на Украине ещё есть регионы, где можно безопасно находиться.

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Александра Вишнякова
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