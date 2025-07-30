Украинские беженцы с криками «террористы» жестоко избили русскоговорящих норвежцев
iNyheter: Украинские беженцы избили говорящих по-русски норвежцев
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В Норвегии пьяные украинские беженцы напали на русскоговорящих жителей страны с криками об обвинении в терроризме. Они услышали, как мать и сын разговаривали между собой на русском языке. Полиция помогла разнять драку. Об этом сообщает iNyheter.
Украинцы избили русскоговорящих жителей Норвегии. Видео © Telegram/ Sputnik Ближнее зарубежье
«Я родился и вырос в Норвегии и имею частично русские корни, но вчера на меня и мать напали беженцы с Украины – из-за того, что мы всего лишь говорили по-русски», — рассказал один из пострадавших.
Ранее Life.ru сообщал о нарастающей ненависти к украинским беженцам в Польше. По словам экспертов, поляки могут вполне спокойно работать бок о бок с украинцами. Однако приходя домой, большинство из них делится своим недовольством, например, жалуясь супруге на присутствие или поведение беженцев.