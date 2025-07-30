Украинские беженцы с криками «террористы» жестоко избили русскоговорящих норвежцев

В Норвегии пьяные украинские беженцы напали на русскоговорящих жителей страны с криками об обвинении в терроризме. Они услышали, как мать и сын разговаривали между собой на русском языке. Полиция помогла разнять драку. Об этом сообщает iNyheter.

Украинцы избили русскоговорящих жителей Норвегии. Видео © Telegram/ Sputnik Ближнее зарубежье

«Я родился и вырос в Норвегии и имею частично русские корни, но вчера на меня и мать напали беженцы с Украины – из-за того, что мы всего лишь говорили по-русски», — рассказал один из пострадавших.