Властям Литвы пришлось встать на защиту русского языка из-за украинских беженцев и белорусских оппозиционеров

В Литве русский язык имеет двойное значение, являясь как иностранным, так и языком местного русского национального меньшинства. Об этом заявили в департаменте национальных меньшинств при правительстве Литвы, напомнив о праве свободного общения по-русски на территории страны.

«Департамент обращает внимание на то, что русский язык является языком не только зарубежного государства, не только языком прибывших в Литву и получивших вид на жительство иностранцев, но и родным языком русского национального меньшинства Литвы», — отмечается в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

В департаменте подчеркнули, что законодательство о национальных меньшинствах обеспечивает их представителям свободу использования родного языка. Ведомство призвало граждан воздерживаться от радикальных суждений по данному вопросу и не выражать недовольство участившимся использованием русского языка в общественных местах, так как это связано, в частности, с наплывом в Литву украинских беженцев и белорусских оппозиционеров.

Департамент призвал политиков, чиновников, представителей НПО и СМИ к ответственной коммуникации и недопущению разжигания розни на фоне усилий по укреплению литовского языка.