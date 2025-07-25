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25 июля, 13:53

Властям Литвы пришлось встать на защиту русского языка из-за украинских беженцев и белорусских оппозиционеров

Жителям Литвы напомнили о праве свободного общения на русском языке

Обложка © Unsplash / gubaidulin

Обложка © Unsplash / gubaidulin

В Литве русский язык имеет двойное значение, являясь как иностранным, так и языком местного русского национального меньшинства. Об этом заявили в департаменте национальных меньшинств при правительстве Литвы, напомнив о праве свободного общения по-русски на территории страны.

«Департамент обращает внимание на то, что русский язык является языком не только зарубежного государства, не только языком прибывших в Литву и получивших вид на жительство иностранцев, но и родным языком русского национального меньшинства Литвы», — отмечается в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

В департаменте подчеркнули, что законодательство о национальных меньшинствах обеспечивает их представителям свободу использования родного языка. Ведомство призвало граждан воздерживаться от радикальных суждений по данному вопросу и не выражать недовольство участившимся использованием русского языка в общественных местах, так как это связано, в частности, с наплывом в Литву украинских беженцев и белорусских оппозиционеров.

Департамент призвал политиков, чиновников, представителей НПО и СМИ к ответственной коммуникации и недопущению разжигания розни на фоне усилий по укреплению литовского языка.

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Ранее Lfie.ru писал, что в Литве хотят заменить «проблемных» русских работников филиппинцами. Глава Минобороны республики заявила, что филиппинцы «трудолюбивы» и, в отличие от выходцев из России, имеют «прозападные» взгляды.

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Мария Любицкая
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