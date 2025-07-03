В Литве хотят вытеснить «проблемных» русских специалистов «прозападными филиппинцами»
Глава МО Литвы призвала заменить русских работников «трудолюбивыми филиппинцами»
Довиле Шакалене с филлипинским министром. Обложка © Х / DSakaliene
Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что надо отказываться от «некачественных» русскоязычных работников и заменить их «прозападными трудолюбивыми филиппинцами», которые, по её мнению, отличные специалисты, обладают культурой общения и готовы изучать язык чужой страны. Об этом политик написала в соцсети Х.
«На моей встрече с филиппинским министром по делам трудящихся-мигрантов Хансом Какдаком мы обсудили открытие окна для сотрудничества между нашими странами по вопросам миграции рабочей силы. Беспрецедентное количество русскоязычных мигрантов из постсоветских государств вызывает озабоченность по поводу национальной безопасности Литвы», — говорится в заявлении.
Ранее консульский департамент МИД РФ сообщил, что Литва и Латвия присоединились к странам, не признающим российские пятилетние загранпаспорта. С 1 июня въезд и пребывание россиян в Литве возможны только по биометрическим паспортам, за исключением транзита в Калининградскую область по железной дороге. Постоянно проживающие в стране граждане России должны оформить новые документы до 1 декабря.