В Литве хотят вытеснить «проблемных» русских специалистов «прозападными филиппинцами»

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что надо отказываться от «некачественных» русскоязычных работников и заменить их «прозападными трудолюбивыми филиппинцами», которые, по её мнению, отличные специалисты, обладают культурой общения и готовы изучать язык чужой страны. Об этом политик написала в соцсети Х.

«На моей встрече с филиппинским министром по делам трудящихся-мигрантов Хансом Какдаком мы обсудили открытие окна для сотрудничества между нашими странами по вопросам миграции рабочей силы. Беспрецедентное количество русскоязычных мигрантов из постсоветских государств вызывает озабоченность по поводу национальной безопасности Литвы», — говорится в заявлении.