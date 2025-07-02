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2 июля, 17:16

МИД РФ: Литва и Латвия перестали признавать пятилетние российские загранпаспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Литва и Латвия присоединились к странам, не признающим российские пятилетние загранпаспорта. Об этом сообщил консульский департамент МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — отметили в ведомстве.

С 1 июня въезд и пребывание россиян в Литве возможны только по биометрическим паспортам, за исключением транзита в Калининградскую область по железной дороге. Постоянно проживающие в Литве граждане России должны оформить новые документы до 1 декабря. В Латвии аналогичные правила начнут действовать с 15 июля — после этой даты въезд по пятилетним паспортам будет невозможен, хотя ранее выданные визы сохранят силу до окончания срока действия.

МИД РФ рекомендовал россиянам следить за изменениями паспортных требований и своевременно получать биометрические загранпаспорта.

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Нельзя исключать, что власти республик пошли на столь решительные меры после недавнего инцидента с прорывом литовской границы. В местных соцсетях писали, что «русский диверсант» пробрался на территорию Литвы и разгромил пасеку, разукрашенную в цвета украинского флага. Нюанс в том, что российским лазутчиком оказался бурый медведь и загранника у него скорее всего не было.

Юрий Лысенко
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