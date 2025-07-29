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29 июля, 13:21

«Надоедают и раздражают»: В Польше растёт ненависть к украинским беженцам

Посол Боднар: Жители Польши раздражены украинскими беженцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Поляков всё сильнее раздражают массово заселившие страну украинские беженцы. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в интервью изданию «РБК-Украина».

«Причина – комплексная. Объясню на простом примере. Представьте, у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека – даже не иностранца. На первых порах вы привыкаете, общаетесь, всё вроде бы нормально. Но проходит время – и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт», — сказал Боднар.

Он пояснил, что поляки могут вполне спокойно работать бок о бок с украинцами. Однако приходя домой, большинство из них делится своим недовольством, например, жалуясь супруге на присутствие или поведение беженцев.

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Ранее стало известно, что в Нидерландах для украинских граждан решили поднять цены на муниципальное жильё. Согласно новым нормам, вступающим в силу с 1 октября, беженцы из Украины должны будут вносить ежемесячный платеж в размере 244 евро за проживание в приютах.

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Мария Любицкая
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