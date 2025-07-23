Больше не рады: Польша начала массово депортировать украинцев
Wiadomosci: Власти Польши депортировали около 100 украинцев
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Польша начала массово депортировать украинцев, обвиняемых в нарушении законодательства. По сообщению местной газеты Wiadomosci, около сотни граждан принудительно возвращены на родину, где их может ждать мобилизация.
С начала 2025 года Силезское отделение Пограничной службы в Рацибуже выдало 127 решений о высылке иностранцев из Польши. Из них около 100 человек — беженцы из Украины. Меры приняли из-за несоблюдения местного законодательства. В частности, вождение автомобиля в нетрезвом виде, кражи, хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений и многое другое.
На прошлой неделе троих украинцев, которые уже отсидели срок за преступления, доставили к границе. Вместе с депортацией им запрещён въезд в шенгенскую зону на пять-семь лет. При этом, как отмечает издание, не исключено, что некоторых граждан Незалежная может мобилизовать.
Ранее стало известно, что в Нидерландах для украинских граждан решили поднять цены на муниципальное жильё. По новым правилам, которые введут с 1 октября, беженцы из Украины обязаны платить 244 евро в месяц за размещение в приютах.