Больше не рады: Польша начала массово депортировать украинцев

Польша начала массово депортировать украинцев, обвиняемых в нарушении законодательства. По сообщению местной газеты Wiadomosci, около сотни граждан принудительно возвращены на родину, где их может ждать мобилизация.

С начала 2025 года Силезское отделение Пограничной службы в Рацибуже выдало 127 решений о высылке иностранцев из Польши. Из них около 100 человек — беженцы из Украины. Меры приняли из-за несоблюдения местного законодательства. В частности, вождение автомобиля в нетрезвом виде, кражи, хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений и многое другое.

На прошлой неделе троих украинцев, которые уже отсидели срок за преступления, доставили к границе. Вместе с депортацией им запрещён въезд в шенгенскую зону на пять-семь лет. При этом, как отмечает издание, не исключено, что некоторых граждан Незалежная может мобилизовать.